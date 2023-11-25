Атака дронів на Київ: скільки споживачів залишилося без світла

У ніч проти 25 листопада окупанти масовано атакували столицю дронами-камікадзе. Внаслідок дій противника Київ та область частково залишилися без світла.

Про це повідомляє ДТЕК.

Деталі

Як деталізували у компанії, через обстріли в Києві без світла залишилися:

151 житловий будинок,

75 домівок приватного сектору,

12 установ.

Крім того, зникло електропостачання в 16 тисячах домівках Київської області. За словами енергетиків, вони оперативно виїхали на місце й повернули світло. Водночас без живлення залишається 296 родин у Вишгородському районі області.

"Робимо все можливе, щоб ліквідувати наслідки обстрілів та повернути світло в кожну домівку", – наголосили у ДТЕК.

Також читайте У КМВА показали наслідки ворожої атаки на столицю (фото)

Нагадаємо, 25 листопада росіяни завдали наймасованішої атаки дронами по Києву за весь час повномасштабної війни. Силами ППО було збито 71 з 75 "Шахедів".

Читайте також: