Атака дронів на Київ: скільки споживачів залишилося без світла

Ворог поновив масовані атаки по енергетичній інфраструктурі.
У ніч проти 25 листопада окупанти масовано атакували столицю дронами-камікадзе. Внаслідок дій противника Київ та область частково залишилися без світла.
Про це повідомляє ДТЕК.
Деталі
Як деталізували у компанії, через обстріли в Києві без світла залишилися:
- 151 житловий будинок,
- 75 домівок приватного сектору,
- 12 установ.
Крім того, зникло електропостачання в 16 тисячах домівках Київської області. За словами енергетиків, вони оперативно виїхали на місце й повернули світло. Водночас без живлення залишається 296 родин у Вишгородському районі області.
"Робимо все можливе, щоб ліквідувати наслідки обстрілів та повернути світло в кожну домівку", – наголосили у ДТЕК.
Нагадаємо, 25 листопада росіяни завдали наймасованішої атаки дронами по Києву за весь час повномасштабної війни. Силами ППО було збито 71 з 75 "Шахедів".
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