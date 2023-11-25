Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака дронів на Київ: скільки споживачів залишилося без світла

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
627
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Атака дронів на Київ: скільки споживачів залишилося без світла

Наслідки ворожої атаки на Київ 25 листопада

Ворог поновив масовані атаки по енергетичній інфраструктурі.

У ніч проти 25 листопада окупанти масовано атакували столицю дронами-камікадзе. Внаслідок дій противника Київ та область частково залишилися без світла.

Про це повідомляє ДТЕК.

Деталі

Як деталізували у компанії, через обстріли в Києві без світла залишилися:

  • 151 житловий будинок,
  • 75 домівок приватного сектору,
  • 12 установ. 

Крім того, зникло електропостачання в 16 тисячах домівках Київської області. За словами енергетиків, вони оперативно виїхали на місце й повернули світло. Водночас без живлення залишається 296 родин у Вишгородському районі області. 

"Робимо все можливе, щоб ліквідувати наслідки обстрілів та повернути світло в кожну домівку", – наголосили у ДТЕК.

Нагадаємо, 25 листопада росіяни завдали наймасованішої атаки дронами по Києву за весь час повномасштабної війни. Силами ППО було збито 71 з 75 "Шахедів".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
627
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація