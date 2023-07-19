Атака дронів на Київ: сили ППО знищили усі "шахеди" на підступах до столиці

Попередньо, жертв і руйнувань немає.

Надранок середи, 19 липня, росіяни намагалися дронами-камікадзе атакувати Київ. Проте сили ППО збили всі цілі на підступах до міста.

Про це інформує КМВА.

"...про Київ ворог теж не забув. Знову атакував столицю "Shahed"-ами. Безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією даними, жертв і руйнувань немає. Дані ще уточнюються.

Раніше ми повідомляли, що в столиці та Київській області спрацювала ППО.