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Атака дронів на Київ: сили ППО знищили усі "шахеди" на підступах до столиці

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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2494
Час на прочитання
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Атака дронів на Київ: сили ППО знищили усі "шахеди" на підступах до столиці

ППО знищила всі ворожі дрони на Київщині / Фото: Associated Press

Попередньо, жертв і руйнувань немає.

Надранок середи, 19 липня, росіяни намагалися дронами-камікадзе атакувати Київ. Проте сили ППО збили всі цілі на підступах до міста. 

Про це інформує КМВА.

"...про Київ ворог теж не забув. Знову атакував столицю "Shahed"-ами. Безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією даними, жертв і руйнувань немає. Дані ще уточнюються.

Раніше ми повідомляли, що в столиці та Київській області спрацювала ППО.

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Перегляди
2494
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