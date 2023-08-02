Атака дронами по Києву: сили ППО знищили всі БПЛА

Уламки безпілотників впали у кілької районах столиці та завдали пошкоджень.

Росіяни атакували Київ 10 дронами-камікадзе в ніч проти 2 серпня, однак силам ППО вдалося знищити всі ворожі безпілотники.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко, поінформували у пресслужбі адміністрації.

"Попередьно, противник застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте силами і засобами ППО усі повітряні цілі – понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені", – йдеться в заяві.

За інформацією на 5:00 було зафіксовано падіння уламків збитих дронів у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Пошкоджені нежитлові приміщення та дорожнє покриття. Минулося без серйозних руйнувань та пожеж.

Наразі інформації про постраждалих немає, однак дані оперативного зведення уточнюються.

Атака дронами-камікадзе 2 серпня

Російські окупанти запустили безпілотники Shahed по Києву та Одещині в ніч проти 2 серпня. Так, на Одещині ворог поцілив по об'єктах портової та промислової інфраструктури, там виникли пожежі. Також пошкоджено елеватор.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "10 "шахедів" збито лише над Києвом! Наслідки нічної атаки"

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