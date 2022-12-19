Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Київ атакували дрони-камікадзе: Кличко повідомив про пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури

Автор
Тетяна ВеличкоТетяна Величко
Дата публікації
Перегляди
6218
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Київ атакували дрони-камікадзе: Кличко повідомив про пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури

Фото: соцмережі

Над виправленням ситуації працюють енергетики та тепловики.

У результаті нічної атаки дронами по Києву 19 грудня є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegrame.

"Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням", - написав він. 

Раніше Кличко повідомив, що в результаті вибухів, які пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці, попередньо, ніхто не постраждав.

Київ атакували дрони-камікадзе: що відомо

Росія атакувала Київ 19 грудня дронами-камікадзе.

Вибухи пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Всього було збито 15 ворожих безпілотників "Shahed”. 

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6218
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація