Київ атакували дрони-камікадзе: Кличко повідомив про пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури

Над виправленням ситуації працюють енергетики та тепловики.

У результаті нічної атаки дронами по Києву 19 грудня є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegrame.

"Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням", - написав він.

Раніше Кличко повідомив, що в результаті вибухів, які пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці, попередньо, ніхто не постраждав.

Київ атакували дрони-камікадзе: що відомо

Росія атакувала Київ 19 грудня дронами-камікадзе.

Вибухи пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Всього було збито 15 ворожих безпілотників "Shahed”.

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