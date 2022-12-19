Київ атакували дрони-камікадзе: Кличко повідомив про пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури

Над виправленням ситуації працюють енергетики та тепловики.
У результаті нічної атаки дронами по Києву 19 грудня є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegrame.
"Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням", - написав він.
Раніше Кличко повідомив, що в результаті вибухів, які пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці, попередньо, ніхто не постраждав.
Київ атакували дрони-камікадзе: що відомо
Росія атакувала Київ 19 грудня дронами-камікадзе.
Вибухи пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.
Всього було збито 15 ворожих безпілотників "Shahed”.
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