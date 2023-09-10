Атака дронами Київщини: пошкоджено будинки, приміщення школи та садочку

У ніч проти 10 вересня Росія атакувала ударними безпілотниками типу "Шахед" Київську область та столицю, повітряна тривога тривала понад 3 години. Протиповітряна оборона збила 26 дронів із 33.

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів подробиці нічної атаки по області.

Так, внаслідок атаки дронами в одному з районів було пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає. Усі екстрені служби працюють на місці події.

Вибуховою хвилею було пошкоджено вісім приватних будинків: вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають.

В одній із громад вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення школи, дитячого садочку та селищної ради. В іншій – навчально-реабілітаційний центр.

Виникло загоряння лісової підстилки – рятувальники оперативно ліквідовують пожежу. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, у Києві збили понад 20 ворожих безпілотників, які летіли групами із різних напрямків. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, ворожі уламки БПЛА впали у чотирьох районах: Святошинському, Шевченківському, Подільському та Соломʼянському районах.

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