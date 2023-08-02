Атака дронами Київщини: наслідки падіння уламків – фото

У Київській області рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків ворожих безпілотників у Бучанському районі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Так, у ніч проти 2 серпня внаслідок ворожої атаки безпілотників сталося руйнування з наступним горінням приватного житлового будинку поблизу одного із селищ.

На ліквідації пожежі було задіяно чотири одиниці техніки та 12 членів особового складу.

Загиблих та потерпілих не виявлено.

Наслідки падіння уламків дрона на Київщині.

Наслідки падіння уламків дрона на Київщині.

Наслідки падіння уламків дрона на Київщині.

Атака безпілотників по Києву

У ніч проти 2 серпня у декількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ракет та іранських ударних БпЛА "Шахед".

Росіяни атакували Київ 10 дронами-камікадзе, силам ППО вдалося знищити всі ворожі безпілотники.

Падіння уламків збитих дронів зафіксовано у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Пошкоджені нежитлові приміщення та дорожнє покриття. Минулося без серйозних руйнувань та пожеж. Наразі інформації про постраждалих немає.

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