Атака БпЛА на Київщину: чи вдалось уникнути серйозних наслідків

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

В одному з населених пунктів Київської області уламки збитого дрона пошкодили приватну будівлю та два легкових автомобілі. Будівля зазнала незначних пошкоджень — посічено фасад та вибито вікна.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської ОДА Микола Калашник повідомив про наслідки денного удару ворожих безпілотників по Київській області.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – розповідає Микола Калашник.

Крім того, уламки дронів були зафіксовані на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів.

Нагадаємо, вчора, 18 січня, росіяни атакували балістичними ракетами Київ. Є загиблі. Очевидці кажуть, що після скасування повітряної тривоги стався вибух.