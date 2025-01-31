Атака БпЛА на Київ: уламки пошкодили балкон багатоповерхівки на Оболоні — Кличко

Інформація про постраждалих не надходила.

У Києві в ніч проти 31 січня в результаті атаки ворожого БпЛА було пошкоджено балкон в одній з квартир багатоповерхівки на Оболоні.

Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко.

"На Оболоні, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА, розбите скло та пошкодження балкону в одній з квартир у багатоповерхівці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Кличко повідомив, що рятувальній служби та медики працюють на місці події.

Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше повідомлялося, що російські військові вдарили по Харкову безпілотниками. "Приліт" стався біля приватного будинку в одному з районів міста.

Ми раніше інформували, що загарбники дронами вдарили по Ізмаїльському району. Внаслідок атаки були пошкоджені приватні домогосподарства.

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