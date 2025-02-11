Атака БпЛА на Київщину: показали фото наслідків

Росіяни 11 лютого атакували Бориспільський район Київщини. Внаслідок удару БпЛА пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи.

Про це повідомили у Поліції Київщини.

Атака на Київщину 11 лютого

У спорудах вибиті вікна та двері. Також пошкоджений дитячий майданчик.

Як додається, заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Нагадаємо, у Київській області в ніч проти 4 лютого спрацювали сили ППО.

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