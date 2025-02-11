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Атака БпЛА на Київщину: показали фото наслідків

Атака БпЛА на Київщину: показали фото наслідків

Атака на Київщину 11 лютого

Ворог учергове обстріляв мирні українські міста.

Росіяни 11 лютого атакували Бориспільський район Київщини. Внаслідок удару БпЛА пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи.

Про це повідомили у Поліції Київщини.

Атака на Київщину 11 лютого / ©
Атака на Київщину 11 лютого

У спорудах вибиті вікна та двері. Також пошкоджений дитячий майданчик.

Як додається, заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Нагадаємо, у Київській області в ніч проти 4 лютого спрацювали сили ППО.

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