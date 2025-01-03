Атака безпілотників по Київщині: кількість пошкоджених об'єктів зросла (фото)

На жаль, одна людина загинула, четверо осіб зазнали травм, серед них неповнолітній.

На Київщині поліція продовжує документування наслідків обстрілу столичного регіону. У результаті нічної атаки, що сталась 3 січня, кількість пошкоджених об’єктів зросла.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Станом на 13:00 зафіксовано пошкодження 17 приватних будинків, господарської будівлі, гаражного приміщення, двох транспортних засобів, лінії електропередач, трансформатора та двох автомийок", – йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки ворожих безпілотників по Київській області / Фото: Поліція Київської області

Наслідки атаки ворожих безпілотників по Київській області / Фото: Поліція Київської області

Наслідки атаки ворожих безпілотників по Київській області / Фото: Поліція Київської області

Поліцейські Київщини разом з іншими службами продовжують працювати на місцях, фіксують та документують наслідки чергової ворожої атаки.

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників по Київщині загинув водій вантажівки, якому було лише 26 років. Четверо осіб зазнали травм, серед них неповнолітній.

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