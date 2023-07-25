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Ворожа атака дронами на Київщині та тривала повітряна тривога: головні новини ночі 25 липня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
8050
Час на прочитання
1 хв
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Ворожа атака дронами на Київщині та тривала повітряна тривога: головні новини ночі 25 липня 2023 року

Ворог знову атакував Україну безпілотниками

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 25 липня 2023 року:

  • Повітряна тривога лунала у кількох областях України: була названа причина Читати далі –> 
  • На Київщині було зафіксовано рух ворожих безпілотників: працювало ППО Читати далі –> 
  • Вночі силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва - КМВА Читати далі –> 
  • Атака безпілотників у Москві: США нагадали, що війну розпочала Росія Читати далі –> 
  • Україна повернула близько 45% власних територій - Держдеп Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
8050
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