Ворожа атака дронами на Київщині та тривала повітряна тривога: головні новини ночі 25 липня 2023 року

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Головні новини ночі 25 липня 2023 року:
- Повітряна тривога лунала у кількох областях України: була названа причина Читати далі –>
- На Київщині було зафіксовано рух ворожих безпілотників: працювало ППО Читати далі –>
- Вночі силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва - КМВА Читати далі –>
- Атака безпілотників у Москві: США нагадали, що війну розпочала Росія Читати далі –>
- Україна повернула близько 45% власних територій - Держдеп Читати далі –>
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