Атака балістикою на Київ: мешканка будинку, який зазнав пошкоджень, розповіла про пережите

Кияни пережили чергові неспокійні ніч та ранок.
Журналісти показали наслідки атаки на Київ в одному з районів столиці. Мешканка одного з будинків розповіла, що пережила.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
"Без даху й без вікон. Всередині навіть розетки повилітали. Падали люди без свідомості... Чоловіки. Така вибухова хвиля була", - зазначила пані Ольга.
Нагадаємо, 12 лютого росіяни вдарили балістикою по Києву. Є загиблий, також постраждала 9-річна дитина. Зафіксовані руйнування у різних районах.
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