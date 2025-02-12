Атака балістикою на Київ: мешканка будинку, який зазнав пошкоджень, розповіла про пережите

Журналісти показали наслідки атаки на Київ в одному з районів столиці. Мешканка одного з будинків розповіла, що пережила.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Без даху й без вікон. Всередині навіть розетки повилітали. Падали люди без свідомості... Чоловіки. Така вибухова хвиля була", - зазначила пані Ольга.

Удар балістики по Києву! Люди непритомніли від вибухової хвилі! Повилітали навіть розетки!

Нагадаємо, 12 лютого росіяни вдарили балістикою по Києву. Є загиблий, також постраждала 9-річна дитина. Зафіксовані руйнування у різних районах.

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