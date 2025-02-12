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Атака балістикою на Київ: мешканка будинку, який зазнав пошкоджень, розповіла про пережите

Атака балістикою на Київ: мешканка будинку, який зазнав пошкоджень, розповіла про пережите

Наслідки атаки на Київ 12 лютого / Фото: Національна поліція

Кияни пережили чергові неспокійні ніч та ранок.

Журналісти показали наслідки атаки на Київ в одному з районів столиці. Мешканка одного з будинків розповіла, що пережила.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Без даху й без вікон. Всередині навіть розетки повилітали. Падали люди без свідомості... Чоловіки. Така вибухова хвиля була", - зазначила пані Ольга.

Удар балістики по Києву! Люди непритомніли від вибухової хвилі! Повилітали навіть розетки!

Удар балістики по Києву! Люди непритомніли від вибухової хвилі! Повилітали навіть розетки!

Нагадаємо, 12 лютого росіяни вдарили балістикою по Києву. Є загиблий, також постраждала 9-річна дитина. Зафіксовані руйнування у різних районах.

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