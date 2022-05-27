Артснаряди, постріли від гранатометів: в Україні надзвичайники виловлюють в акваторіях вибухонебезпечні предмети (фото)

Артснаряди, постріли від гранатометів: в Україні надзвичайники виловлюють в акваторіях вибухонебезпечні предмети (фото)

В Україні сапери ДСНС виявили в акваторіях країни 150 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, переважну більшість небезпечних предметів виявили на Київщині. В епіцентрі обстрілів крім інших опинилося озеро Блакитне в селі Горенка в Бучанського району.

“Другий день тут працюють піротехніки та водолази ДСНС: очищують водойму до початку купального сезону. Врожай за два дні – 10 боєприпасів, серед яких артснаряди, постріли від гранатометів, вибухонебезпечні елементи від систем залпового вогню”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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