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Архістратиг Михаїл: містяни опублікували фото незвичайних явищ в небі над Києвом

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Архістратиг Михаїл: містяни опублікували фото незвичайних явищ в небі над Києвом

На небі користувачі розгледіли постать Архістратига Михаїла, який вважається покровителем Києва. 

Мешканці Києва публікують фото незвичайних явищ, які їм вдалося зафільмувати в небі над столицею.

Так, 27 лютого Віталій Сидоркін опублікував знімок світанку. На небі користувачі розгледіли постать Архістратига Михаїла, який вважається покровителем Києва. 

"Це Київ сьогодні, 27.02.2022, о 6:25. Нагадаю, що покровителем міста Києва є Св. Архістратиг Михаїл", - написав Сидоркін. 

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Крім того, раніше мешканці Дарницького району Києва 25 лютого помітили в небі незвичайну фігуру, яка своїми контурами нагадувала ангела. Деякі користувачі також розгледіли постать Архістратига Михаїла. 

Фото небесного явища опублікувала у Facebook Оксана Кадіївська.

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За її словами, знімок було зроблено на вулиці Урлівській.

Зазначимо - Архістратиг Михаїл вважається небесним покровителем Києва. Його зображення присутнє на гербі міста. 

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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