Архістратиг Михаїл: містяни опублікували фото незвичайних явищ в небі над Києвом

Архістратиг Михаїл: містяни опублікували фото незвичайних явищ в небі над Києвом

На небі користувачі розгледіли постать Архістратига Михаїла, який вважається покровителем Києва.

Мешканці Києва публікують фото незвичайних явищ, які їм вдалося зафільмувати в небі над столицею.

Так, 27 лютого Віталій Сидоркін опублікував знімок світанку. На небі користувачі розгледіли постать Архістратига Михаїла, який вважається покровителем Києва.

"Це Київ сьогодні, 27.02.2022, о 6:25. Нагадаю, що покровителем міста Києва є Св. Архістратиг Михаїл", - написав Сидоркін.

Крім того, раніше мешканці Дарницького району Києва 25 лютого помітили в небі незвичайну фігуру, яка своїми контурами нагадувала ангела. Деякі користувачі також розгледіли постать Архістратига Михаїла.

Фото небесного явища опублікувала у Facebook Оксана Кадіївська.

За її словами, знімок було зроблено на вулиці Урлівській.

Зазначимо - Архістратиг Михаїл вважається небесним покровителем Києва. Його зображення присутнє на гербі міста.