Арестович розповів про перші дні війни та розмову з Зеленським: "З’явилися серйозні страхи"

Страхи щодо того, що Києв можуть “взяти” російські окупанти, у ексрадника ОП Олексія Арестовича з’явилися ввечері 24 лютого.

Про це він розповів російському правозахиснику Марку Фейгіну.

“У мене з’явилися перші серйозні страхи, що Київ можуть “взяти”, ввечері 24 лютого. Ми отримали нехорошу інформацію. Тому я записав сину повідомлення з присмаком того, що не знаю, чи побачимося ми. 25 лютого взагалі було важко. Тоді я прийшов до президента і сказав, що варто подумати про те, що ми робитимемо, якщо візьмуть Київ. Він сказав: “Ще одна така розмова і ми більше з вами не працюємо”. 27 лютого було вже зрозуміло, що ми “вирулюємо”, - згадує Олексій Арестович.

Також він додав, що захоплення столиці він не виключав до 10 березня.

“Потім була історія у другій половині березня, коли вони створили своє “ніжинське угруповання” і кинули її на Лівий берег з задачею захопити Бровари, Бориспіль. Вони, звичайно, не змогли це зробити. Була серйозна загроза, що можуть захопити Лівобережний Київ. Рєзніков навіть говорив в інтерв’ю, що готові були до підриву мостів. Постійно приходили реальні сигнали про те, що буде повітряний десант. Слава Богу, що народ всього цього не знав. Російське командування пробувало різні варіанти прориву і не всі з них були подарунком”, - сказав колишній радник ОП.

Нагадаємо, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович опублікував секретне відео, як Росія перекидала під Київ ешелони своїх військ.

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