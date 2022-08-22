Арестович прокоментував ймовірність масованих обстрілів столиці та України у День Незалежності

Арестович додав, що наразі піднімати ставки – "дуже велика дурість" з боку Росії.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, чи дійсно Росія готує масштабні провокації в Україні й масовані артилерійські обстріли у День Незалежності, 24 серпня.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Небезпека, напевно, є, хоча я скептично ставлюся до масованих обстрілів або чогось такого. Поясню чому – росіяни зараз шукають шляхи до перемовин. А будь-яка ескалація відкидає це назад", - зазначив він.

Однак він наголосив, що нехтувати безпекою не можна.

"Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, не ігноруйте ці кілька днів. Але я не вірю в масовані обстріли, особливо Києва", - наголосив радник ОП.

Нагадаємо, у Зеленського викрили підступні плани окупантів до Дня Незалежності.

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