Арестович пояснив, чому росіяни за один день дійшли від кордону Білорусі до Києва

Арестович пояснив, чому росіяни за один день дійшли від кордону Білорусі до Києва

Арестович зазначив, що з військами РФ неможливо було воювати у лісах.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому російські окупанти за один день дійшли від кордону Білорусі до Києва.

Про це він сказав у інтерв'ю ВВС.

Він зазначив, що є дві причини цього. Перша - в України із Росією і Білоруссю сумарно 6,5 тисяч кілометрів кордону. Жодна держава світу, навіть США не зможуть рівномірно захистити таку протяжність кордону. Це фізично неможливо.

"По-друге, багато хто звинувачує: а чому ви Кримський перешийок не перекрили? Тому що будь-яка кількість військ, яка би там стояла, була би перемішана російською авіацією з піском. Що ми й бачили, до речі, по знищеним українським колонам в Херсонській області. Я не знаю, що там було, будемо після війни розбиратися. Але я так розумію, їх спочатку відвели, потім кинули назад, аби утриматися, - і все це було знищено російською авіацією", - наголосив Арестович.

Радник голова Офісу президента зазначив, що неможливо протистояти в чистому полі авіації, у якої час підльоту дві хвилини.

"Так само під Києвом. В поліських лісах можна було б стати і давати бій, але ж "плече" авіації з Білорусі дуже коротке. І наші війська там би просто перемішали з піском, от і все. Тому їх відтягнули під "парасольку" ППО на околиці Києва. І зараз ми бачимо, що йде певний контрнаступ, тому що, по-перше, і авіацію прорідили, можна вже наступати, а по-друге, там перемішалися бойові порядки, важко авіацію застосовувати. Тобто ми змушені були в айкідо зіграти - трішки відійти, щоб потім переломити. Тому що будь-яка позиційна оборона для нас - смерть. І тоді, і зараз. Тому маневруємо. Втягуємо в пастки, навіть у містах так робимо - запускаємо, потім обрізаємо і знищуємо тих, кого обрізали. Але ж для цього потрібно запустити. А це видається ніби як: "А-а-а, все, росіяни в Київ прорвалися і так далі", - сказав Арестович.

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