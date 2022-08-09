Арештований ТРЦ "Ocean Plaza", який належить росіянам, перейшов в управління АРМА

Мажоритарним власником ТРЦ є компанія, пов'язана із другом президента Росії Володимира Путіна – олігархом Аркадієм Ротенбергом.
Арештовані корпоративні права товариств на понад 350 мільйонів гривень, серед яких один з найбільших торгово-розважальних центрів столиці – "Ocean Plaza", передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.
Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін, передає пресслужба Офісу генпрокурора.
"Серед його кінцевих бенефіціарних власників – громадяни Росії з близького оточення глави країни-агресорки", - зазначив генпрокурор.
За даними слідства, кошти, отримані від діяльності ТРЦ, перераховувалися з ланцюга фінансових операцій на адресу громадян Росії.
"Останні надалі використовували їх, зокрема для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни-агресорки", – додав Костін.
Нагадаємо, у Києві припинив роботу ТРЦ "Ocean Plaza".
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