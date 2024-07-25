Арешт в.о. начальника київського метро: влада столиці зробила важливу заяву про керування підземкою

У метрополітені підкреслили, що, попри всі перешкоди і тиск, ремонтні роботи в тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" тривають і триватимуть, щоби відкрити рух там до початку осені.

Цілодобовий домашній арешт виконувача обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" ускладнює керування підземкою, а також роботами з відновлення руху між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Про це заявила міська влада 25 липня.

"Сьогодні, 25 липня, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 вересня в.о. начальника "Київського метрополітену" Віктору Вигівському. Це ускладнює процес керування столичною підземкою – критично важливим підприємством", – йдеться у заяві.

За інформацією прокуратури Києва, сьогодні, 25 липня, планують обрати запобіжний захід начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП "Київський метрополітен".

Тож, під час завершального етапу відновлення ділянки між станціями "Деміївська" та "Либідська" роботу підприємства буде ускладнено.

За результатами експертного дослідження остаточно встановлено, що причинами виникнення аварійної ситуації на перегоні між станціями метро "Деміївська"-"Либідська" є неякісні проєктні рішення та неякісні будівельні роботи при спорудженні цієї ділянки тунелю, зазначено в заяві.

"Міська влада наполягає на неупередженому розслідуванні та вбачає у діях правоохоронців політичний тиск і намагання дестабілізувати роботу метрополітену", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на деяких ділянках "синьої" гілки столичного метрополітену сталось аварійне підтоплення та просідання ґрунту над тунелем. Це спричинило як тимчасове обмеження руху потягів низкою станцій метро, так і повне закриття окремих його ділянок. Загальна сума завданих збитків внаслідок аварії – майже 165 млн грн.

Також йшлося про те, що частину "синьої гілки" метро Києва можуть відновити через декілька років – орієнтовно від двох до 5 років.

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