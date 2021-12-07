Смертельна ДТП під Києвом: арештовано поліцейського без альтернативи внесення застави

В результаті ДТП один із пасажирів "Таврії" загинув на місці події, інший - помер у лікарні.

Взято під варту поліцейського, підозрюваного у смертельній ДТП на Київщині. Його арештовано без альтернативи внесення застави.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави начальнику сектору одного із районних управлінь поліції ГУ Нацполіції в Київській області, який підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, поліцейський, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи власним автомобілем Volkswagen Passat проїхав на червоний сигнал світлофору та допустив зіткнення з автомобілем "ЗАЗ Таврія", який перебував на перехресті вулиць в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

В результаті ДТП один із пасажирів "Таврії" загинув на місці події, інший - помер у лікарні.

Нагадаємо, досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами строком від семи до десяти років.

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