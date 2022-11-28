Арахамія дав Кличку час на вирішення проблем щодо "Пунктів незламності" або "шукатимуть, кому не байдуже"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що дає меру Києва Віталію Кличку тиждень, щоб усунути проблеми у роботі "Пунктів незламності".

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Давид Арахамія заявив, що Київ залишається пріоритетною ціллю для Росії, а тому на випадок повного блекауту, потрібно налагодити функціонування "Пунктів незламності". Він наголосив, що міський голова Києва Віталій Кличко повинен ще або самостійно вирішити, або "знайдуть того, кому не байдуже на життя 3 мільйонів киян".

Голова фракції "Слуга народу" заявив, що він з депутатами проінспектували роботу пунктів обігріву, проте не всі вони працювали у неділю.

"Звичайно хтось може сказати, що депутати погані, а пункти хороші. Але якщо станеться так, що десяткам тисяч киян доведеться терміново самим «проінспектувати» "Пункти незламності" і вони побачать та почують те саме, що і ми, то легше від цього нікому не стане. Тому в мене є пропозиція. За тиждень влада міста виправить помилки і ми разом з міським головою підемо на інспекцію. Це буде найкращим доказом того, що ніхто з нас не шукає спекуляцій", - написав Арахамія.

Також нардеп опублікував відео із інспектування "Пунктів незламності".

Конфлікт між Арахамією та Кличком через "Пункти незламності"

Через терористичні удари Росії по нашій енергетичній інфраструктурі в Україні виникли проблеми із електропостачанням. Президент України оголосив про те, що через це запрацюють "Пункти незламності", де можна буде зарядити телефон та зігрітись.

Зеленський критикував владу Києва через роботи цих пунктів, зазначивши, що профанації ніхто нікому не пробачить.

Мер Києва Кличко спростував ці закиди, звинувативши нардепів у маніпуляціях. Мовляв, у приватній розмові вони говорять, що все добре, проте пишуть, що є проблеми.

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