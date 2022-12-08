"Апокаліпсис, як у голлівудських фільмах": Кличко знову попередив киян про можливу евакуацію

За словами Кличка, у разі блекауту може статися "апокаліпсис, як у голлівудських фільмах", коли через низьку температуру неможливо жити в будинках.

Мер Києва Віталій Кличко попередив про загрозу "апокаліптичного сценарію" для української столиці цієї зими, якщо російські удари по інфраструктурі продовжаться.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

Кличко попередив, що хоча немає необхідності в евакуації киян зараз немає, вони повинні бути готові до цього.

"Київ може втратити електроенергію, воду, тепло. Може статися апокаліпсис, як у голлівудських фільмах, коли через низьку температуру неможливо жити в будинках", – сказав він і запевнив, що влада робить все можливе, аби цього не сталося.

"Картина похмура: у Києві не вистачає пунктів обігріву, щоб прийняти всі 3,6 мільйона жителів у разі повного відключення. люди повинні бути готові до евакуації, якщо ситуація погіршиться", – додав Кличко. Було підготовлено майже 500 пунктів обігріву, "але для 3-мільйонного міста 500 точок – це ніщо".

Мер вкотре попередив, що якщо електрика буде відсутня протягом тривалого часу, а зовнішня температура буде низькою, комунальники будуть змушені зливати воду з систем опалення.

Кличко закликав жителів підготувати екстрені запаси їжі та води, а також мати напоготові одяг і документи для швидкого виїзду, якщо відключать теплопостачання.

Однак він уточнив, що наразі немає потреби в евакуації, оскільки дефіцит електроенергії в місті становить лише 20%, а умови залишаються стабільними.

"Зараз у Києві є опалення, є електрика... все працює, наразі немає потреби (в евакуації)", – сказав Кличко, але додав, що жителі мають бути готові до "різних сценаріїв".

Економічні наслідки для Києва

Кличко сказав, що економічні наслідки війни для Києва зараз важко оцінити, але вони можуть становити "десятки мільярдів доларів" і загальмували здатність адміністрації утримувати місто.

"На сьогодні немає бюджету розвитку, ми не ремонтуємо дороги, не інвестуємо в розвиток нашого міста... всі гроші йдуть на захист нашого міста", – підсумував він.

Евакуаціяз Києва: що відомо

Зазначимо, що мер Києва Віталій Кличко уже декілька разів в інтерв'ю іноЗМІ робив моторошні прогнози про наслідки блекауту для столиці та можливість евакуації населення. Так, минулого місяцявін заявив, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку.

Пізніше мер заспокоїв киян і наголосив, що влада готується до різних сценаріїв, а блекаут і евакуація - найгірший з них. Кличко уточнив, що наразі евакуація не планується, але порадив киянам за можливості евакуюватися у передмістя.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що евакуація населення з Києва чи іншого великого міста через блекаут може застосовуватися лише в останню чергу.