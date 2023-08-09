Апеляційний суд Києва ухвалив рішення щодо судді Тандира, який п’яним на смерть збив нацгвардійця

Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП колишній голова районного суду Київської області перебуватиме в СІЗО.

У середу, 9 серпня, Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги щодо запобіжного заходу для колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Суддя, який 26 травня на смерть збив на блокпосту 23-річного нацгвардійця, залишатиметься під вартою в слідчому ізоляторі.

Про це повідомили на офіційній сторінці суду.

У повідомленні не названо прізвище підозрюваного, але з контексту справи зрозуміло, що мова йде саме про колишнього суддю Тандира.

“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 липня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення. Нагадаємо, громадянин Т. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України”, - повідомили у суді.

Таким чином екссудді залишили безальтернативний запобіжний захід і він перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі до 26 серпня.

Подробиці справи судді Тандира

Як повідомлялося раніше, 26 травня близько опівночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на власному автомобілі “Лексус” наїхав на блокпості в Києві на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який від отриманих травм загинув.

Правоохоронці затримали водія, який мав візуальні ознаки сп’яніння, але відмовився пройти обстеження на вміст алкоголю та наркотиків в організмі. Згодом у Тандира примусово відібрали біологічні зразки. Відтак судово-психологічна експертиза підтвердила, що Тандир був пʼяним за кермом у момент ДТП.

Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою Тандира, Печерський районний суд Києва обрав для судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.

Макарівський райсуд Київської області задовольнив заяву Тандира та звільнив його з посади голови суду від 29 травня. Згодом від здійснення правосуддя його відсторонила Вища рада правосуддя.

Суддя райсуду Київської області збив насмерть нацгвардійця

Нагадаємо, підозрюваний у вчиненні смертельної ДТП суддя Олексій Тандир намагався спотворити результати аналізу на сп'яніння, додавши до сечі сторонню рідину.

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