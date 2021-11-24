Антивакцинатори влаштували пікет у центрі Києва: що відбувається (фото та відео)

Антивакцинатори влаштували пікет у центрі Києва: що відбувається (фото та відео)

Люди не вірять у доказову медицину і не хочуть вакцинуватися від COVID-19.

Вранці у середу, 24 листопада, противники вакцинації від коронавірусу влаштували пікет у центрі Києва. На нього вийшли близько 500-700 осіб.

Про це повідомляє кореспондент ТСН з місця події.

Учасники зібралися під стінами Верховної ради, СБУ та біля станцій метрополітену. Протестувальники тримають у руках однакові плакати - "Скажи ні обов'язковій вакцинації!" і рухаються центральними вулицями столиці. Люди кажуть свої вимоги проти вакцинування, але з журналістами спілкуються неохоче.

Також читайте Гарячі лінії МОЗ щодо коронавірусу: куди звертатися українцям

"Те, що зараз відбувається в країні - порушення прав людини!", "У мене є свої антитіла, я здорова людина і можу бути без вакцинації!", "На минулій акції був, і як бачите, не захворів", - кажуть протестувальники.

Тим часом Україна посідає одне з останніх місць у Європі за масштабами вакцинації. Повністю вакциновано зараз лише 10 млн осіб. Станом на ранок 24 листопада в країні зафіксовано 14 325 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 595 людей, 29 044 пацієнти одужали.

Нагадаємо, що через акцію протесту в столиці на весь день перекрили низку вулиць. Обмеження діятимуть до 17:00.

Новини Києва: в урядовому кварталі знову зібралися противники вакцинації

Читайте також: