Антивакцинатори повертаються до Верховної Ради та розблоковують проїзд у центрі: фото

Антивакцинатори повертаються до Верховної Ради та розблоковують проїзд у центрі: фото

У центрі міста перебувають представники поліції, у тому числі вибухотехніки, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Нацгвардії.

Антивакцинатори повертаються до Верховної Ради та розблоковують проїзд у центрі Києва.

Поліцейські забезпечують правопорядок у центральній частині міста. На місці перебувають представники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі вибухотехніки, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Національної гвардії України.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні, 3 листопада, у центральній частині Києва проводиться акція за масовою участю громадян. Представники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі співробітники вибухотехнічної служби, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Нацгвардії слідкують за правопорядком", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські звертаються до організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти у виконанні ними службових обов’язків.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Варто наголосити, що у "червоній" зоні масові збори – заборонені. Тому такий протест – незаконний.

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