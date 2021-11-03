Антивакцинатори повертаються до Верховної Ради та розблоковують проїзд у центрі: фото

У центрі міста перебувають представники поліції, у тому числі вибухотехніки, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Нацгвардії.
Антивакцинатори повертаються до Верховної Ради та розблоковують проїзд у центрі Києва.
Поліцейські забезпечують правопорядок у центральній частині міста. На місці перебувають представники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі вибухотехніки, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Національної гвардії України.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Сьогодні, 3 листопада, у центральній частині Києва проводиться акція за масовою участю громадян. Представники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі співробітники вибухотехнічної служби, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Нацгвардії слідкують за правопорядком", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські звертаються до організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти у виконанні ними службових обов’язків.
Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.
Варто наголосити, що у "червоній" зоні масові збори – заборонені. Тому такий протест – незаконний.
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