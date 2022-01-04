Алкоголь у крові у 13 разів перевищував норму: у Києві п'яний водій скоїв ДТП та утік (фото)

Алкоголь у крові у 13 разів перевищував норму: у Києві п'яний водій скоїв ДТП та утік (фото)

Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер на місці. Результат — 2,63 проміле.

У Києві п'яний водій скоїв ДТП та утік.

У понеділок, 3 січня, працівники поліції отримали виклик про ДТП без травмованих на проспекті Героїв Сталінграда.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

"Прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль Hyundai із пошкодженою задньою частиною. Іншого учасника на місці не було. Обстеживши прилеглу територію, поліцейським вдалося розшукати автомобіль ВМW із пошкодженою передньою частиною та водієм всередині", - йдеться у повідомленні поліції.

Під час спілкування з керманичем, патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер на місці. Результат — 2,63 проміле, що в 13 разів перевищує дозволену норму.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

На водія інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

Нагадаємо, у Києві водій на Hyundai влетів просто у ялинковий базар.

Читайте також: