Алкоголь у Києві продаватимуть на дві години довше

Таке рішення допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів і запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції.

У Києві від 27 березня алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах дозволять продавати від 11:00 до 21:00.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Про це повідомляє КМДА.

Також читайте Україна 26 березня перейде на літній час

"Це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів і запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції", - зазначили у КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про скорочення комендантської години в столиці. Із 26 березня вона триватиме від 00:00 до 05:00. Відповідний указ підписав сьогодні, 20 березня, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Яка подальша доля пунктів незламності в столиці

Читайте також: