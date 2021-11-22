Алкоголь у 14 разів перевищував норму: у Києві п'яний чоловік керував навантажувачем та створював аварійні ситуації (фото)

Алкоголь у 14 разів перевищував норму: у Києві п'яний чоловік керував навантажувачем та створював аварійні ситуації (фото)

Результат освідування приладом Драгер — 2,86 проміле.

Яскравий випадок стався на вулиці Богатирській у Києві. У неділю, 21 листопада, водій навантажувача JCB рухався з порушенням ПДР та створював аварійні ситуації на дорозі. Патрульні зупинили горе-водія.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Під час спілкування з водієм інспектори одразу помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат освідування приладом Драгер — 2,86 проміле, що більш ніж у 14 разів перевищує дозволений рівень. Сам чоловік пояснив, що вживав алкоголь напередодні, а сьогодні пригадав, що має важливу роботу тому і поїхав.

На громадянина інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Транспортний засіб передали колезі водія, якого викликали на місце.

Нагадуємо, відповідальність за керування у стані сп’яніння:

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП — штраф 17 000 гривень із позбавленням права керування на рік;

за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34 000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП — 51 000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю, наркотичних речовин чи лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП – 34000 гривень або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб із позбавленням права керування три роки.

"Вкотре нагадуємо, що алкоголь та кермо — несумісні. Не ризикуйте та не наражайте на небезпеку інших", - йдеться у повідомленні Патрульної поліції Києва.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Нагадаємо, п’яний водій Dacia Logan спровокував аварію на вул. Березняківській у Києві. Його машина вилетіла з прилеглої вулиці і протаранила Volkswagen. Кермувальника Volkswagen забрали до лікарні.