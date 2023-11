Алан Бадоєв в Києві представив стрічку "Довга Доба": хто з зірок побував на допрем'єрному показі

У 10-ту річницю Революції Гідності та Свободи, 21 листопада, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, що у будівлі Батьківщини матері, відбувся закритий допрем'єрний показ документального проєкту Алана Бадоєва та 1+1 Україна "Довга Доба".

До створення кінострічки долучилися 12 тисяч українців, які фільмували російські злочини на свої телефони, аби світ міг побачити та запам'ятати ціну, яку платить Україна за своє існування.

Документ, написаний голосами наших співгромадян, вперше був представлений українській та міжнародній спільноті та медіа. На презентації були присутні Голова Представництва НАТО в Україні Карен МакТір, посли майже всіх європейських держав та держав-партнерів, Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, командувач Національної Гвардії України Олександр Півненко, Голова Національної поліції України Іван Вигівський, ВО міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, заступник Голови ДСНС Володимир Демчук, ведуча ТСН Тиждень Алла Мазур, Антон Птушкін, Макс Барських, Євген Синельников, Раміна Есхакзай, Ігор Лаченков, українські воєнні фотографи Костянтин і Влада Ліберови та багато інших гостей. Висвітлювали подію такі відомі світові видання як The New York Times, The Financial Times, Deutsche Welle, Kyodo News та інші.

Алла Мазур та Алан Бадоєв

Раміна Есхакзай та Алан Бадоєв

Макс Барських

Допрем'єрний показ стрічки "Довга доба"

Перед показом фільму до гостей вийшли Алан Бадоєв та генеральний продюсер та директор телевізійного бізнесу каналу "1+1 Україна" Максим Кривицький.

Показ розпочався з хвилини мовчання, а на фінальному саундтреку гості довго аплодували стоячи. Люди виходили із зали зі сльозами на очах та ділились один з одним своїми емоціями. В холі були представлені світлини з кадрами фільму та стенд з розбитими мобільними телефонами, які українці надсилали через волонтерів, аби задокументувати частинку власної історії, яку вже неможливо буде переписати.

Допрем'єрний показ стрічки "Довга доба"

Допрем'єрний показ стрічки "Довга доба"

Допрем'єрний показ стрічки "Довга доба"

Допрем'єрний показ стрічки "Довга доба"

Допрем'єрний показ стрічки "Довга доба"

Допрем'єрний показ стрічки "Довга доба"

Всеукраїнська прем'єра у кінотеатрах відбудеться вже незабаром, після чого стрічку "Довга доба" покажуть на телеканалі "1+1 Україна".

