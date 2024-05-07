Афера на мільйон: як шахраї перепродали квартиру померлого киянина за 1,2 млн грн

У Києві шахрай продав квартиру померлого киянина вартістю понад 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національна поліція Києва.

Встановлено, що чоловіка 1976 року народження підбурила до злочину шахрайська банда. Йому запропонували за 200 доларів США виступити фіктивним власником однокімнатної квартири на проспекті Берестейському, справжній власник якої помер ще у 2021 році. Для реалізації злочинного плану спільники виготовили на його ім’я підроблений договір дарування, посвідчений нотаріусом, який начебто був укладений від імені померлого власника ще у 2009 році.

Надалі фігуранти перепродали квартиру реальному покупцеві за 1,2 мільйона гривень, коли її реальна вартість становить понад 1,5 мільйона.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ККУ (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018). Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі. На помешкання накладено арешт та в подальшому буде вирішуватись питання щодо повернення житлового приміщення територіальній громаді міста Києва.

Нагадаємо, у Полтаві до 5 років позбавлення воді засудили жінку, яка 19 разів не заплатила за продукти харчування в одному і тому ж магазині. Вона складала харчі в сумку та йшла геть, не розплатившись за товар.

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