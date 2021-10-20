"Або вакцинація, або — ізоляція": Кличко емоційно звернувся до жителів Києва

Мер наголосив, що столиця перебуває на порозі червоної зони.

Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці і в Україні загалом - погіршується щодня. За минулу добу в Києві - понад 1 тисяча нових хворих та 29 летальних випадків. Понад 500 людей потрапили в лікарні. Більшість із них - у важкому стані.

Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ - на порозі червоної зони.

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Сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень — масова вакцинація.

Про це заявив мер Києва у своєму зверненні до жителів столиці:

"Я закликаю киян і всіх українців іти й щеплюватися. Вакцина є. Пункти вакцинації працюють. Тому не слухайте дику пропаганду антивакцинаторів! Бо 98% госпіталізованих до лікарень — нещеплені. І помирають, в абсолютній переважності, невакциновані пацієнти. Подумайте про це.

Я розумію, що моє звернення для частини людей — непопулярне. Але найважливіше для мене —зберегти здоров’я і життя киян! Не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих. Як це було в деяких країнах під час минулих хвиль коронавірусу.

Пам’ятайте: вірус блокує повноцінне життя. І вибір у нас невеликий: або вакцинація, або — ізоляція!

Обирайте здоров‘я і життя — своє, своїх близьких, друзів та тих, хто поруч!"

facebook/Віталій Кличко

Нагадаємо, у столиці 40% пацієнтів, які перебувають в реанімаціях коронавірусних лікарень, помирають.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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