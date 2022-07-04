90 мільйонів гривень та ювелірні прикраси: у Київській області банда пограбувала поштове відділення

90 мільйонів гривень та ювелірні прикраси: у Київській області банда пограбувала поштове відділення

Державне бюро розслідувань викрило групу осіб, які скориставшись воєнним станом, пограбували одне із київських відділень Держспецзв’язку на 90 мільйонів гривень.

До складу банди входили колишні правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Група осіб проникла до приміщення Державного підприємства спеціального зв’язку та викрала з поштових відправлень ювелірні вироби із золота та срібла, а також готівку на загальну суму близько 90 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали трьох зловмисників. За місцем проживання фігурантів та осіб, які також можуть бути причетні до крадіжки, слідчі провели обшуки. Також перевіряється можлива причетність до інциденту працівників Держспецзв’язку.

У ДБР розповіли, що під час слідчих дій у фігурантів виявили та вилучили готівку, близько 8 кг ювелірних виробів із золота та срібла (сережки, перстні, ланцюжки, кільця, підвіски та ін.), декілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями до неї без дозвільних документів, а також осколково-фугасні снаряди до важкої техніки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, поліцейські затримали 34-річного зловмисника, який у центрі Харкова обікрав ювелірний магазин. Затриманий викрав чотирнадцять ікон, які планував продати.

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