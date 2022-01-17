83 км/год: у Києві зафіксували рекордну швидкість вітру (відео)

Попередній рекорд зафіксували у 1966 році.
У Києві 14 січня зафіксували рекордну швидкість вітру - 23 м/с або 83 км/год.
Про це повідомили на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Показник на 3 м/с перевищив попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1966 році.
Зазначається, що історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці дорівнює 25 м/с і утримується з 20 березня 1881 року.
Нагадаємо, що увечері 14 січня, через сильні пориви вітру у багатьох містах, особливо на півночі країни, де дуло найсильніше, не встояли новорічні ялинки та інші святкові прикраси. Більшість регіонів також накрило вітрами із силою до 70 км/год.
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