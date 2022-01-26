5,5 грн кВт/год: під Києвом мешканці новобудови вимушені платити по космічним тарифам (фото)

Будинку висунили борг понад 800 тисяч гривень і погрожують вимкнути електроенергію, опалення та водопостачання.

У селі Крюковщина під Києвом мешканці новозбудованого ЖК iHome вимушені платити за комунальні послуги по космічним тарифам. За електроенергію у багатоповерхівках "просять" 5,50 грн кВт/год (зазвичай 1,44/1,68 грн), а за опалення ціну множать на два. Крім того, вартість обіцяють значно підвищити.

Про це ТСН.ua розповіли власники квартир.

Будинки досі не здали в експлуатацію

Люди кажуть, проблему допустив забудовник - ЗАТ "Українська будівельна компанія". За словами мешканців, вони заїхали в свої квартири ще у 2017 році. Однак будинки досі не здали в експлуатацію, тому вони мають платити за комунальні послуги як підприємство.

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"Будинок мав здатися в 2016 році, перенесли на 2017-й, ми зробили ремонт, заїхали. Були завищені тарифи. Нам сказали, що на це треба пів року, бюрократичні нюанси, поки здадуть будинок в експлуатацію. На даний момент 2022 рік, ми досі платимо по завищеним тарифам. Коли всі платили по 90 копійок, ми платили в районі двох гривень за кВт/год", - розповіла мешканка Олександра.

Новобудови не підключені до мережі напряму

Новобудови не підключені до мережі напряму. Їх живлять від торгового центру, церкви та заводу. Власники понад 300 квартир зверталися в прокуратуру, до забудовника, навіть перекривали дорогу, але це ніяк не вплинуло на ситуацію з тарифами.

"Минулого тижня ми писали забудовнику, щоб він пояснив, із чим пов'язані такі тарифи, але відповіді не отримали. Замість цього нам ще підвищили тарифи. Нас вже попередили, що з весни за електроенергію будемо платити по 7-8 грн за кВт/год", - розповіла місцева мешканка.

Мешканців попередили про припинення електропостачання

Не платять за завищеними тарифами

За її словами, є власники квартир, які не платять за комунальні послуги принципово. Половина платить по звичайному тарифу - 1,68 грн кВт/год, інші - по 4,99 грн. Через це у ЖК назбирався борг близько мільйона гривень.

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"Нам сказали, що повністю відключать будинки від усіх комунікацій. Хочете - виїжджайте, або сплачуйте за боржників. Ми не знаємо, що робити. Із 400 квартир заселено понад 300, більшість сімей із дітьми", - каже Олександра.

За її словами, мешканці найближчим часом вийдуть під стіни Верховної Ради з мітингом, щоб на їх проблему звернули увагу.

Редакція ТСН.ua звернулася за коментарем до компанії-забудовника "Українська будівельна компанія", але жоден із вказаних на сайті телефонів головного офісу не працює.

У відділу продажу актуальні контакти нам дати не змогли. На офіційний запит у компанії також не відповіли. Щойно з'явиться коментар щодо ситуації, яка склалася, ми одразу опублікуємо його на сайті.

Нагадаємо, що найбажаніше житло у Києві традиційно розташоване поряд із станціями метро - щоб можна було зручно і швидко пересуватися містом. Через великий попит зростає і ціна. Ми дізналися, скільки коштує орендувати квартиру за 10-15 хвилин ходьби до підземки та на якій гілці дешевше.

Тарифи обіцяють підвищити

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