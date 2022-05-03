70% міста частково пошкоджено: Венедіктова розповіла про розслідування злочинів РФ в Ірпені

Українські правоохоронці завершили перший етап розслідування злочинів РФ у Ірпені.

Слідство встановило, що у місті 70% будівель зазнало пошкоджень.

Про це 3 травня під час брифінгу сказала генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

"В Ірпені завершено перший етап слідства - огляд місця подій. Це місця злочинів воїнів РФ, які вчинені тут в місті. Протягом 24 днів - від 4 березня по 28 березня Ірпінь була окупована ворожими силами країни-агресорки. Наразі в Ірпені комплексно відпрацювали прокурори, слідчі Національної поліції та ДБР. Поки місто було під окупацією, правоохоронні органи працювали з потерпілими, які вимушено евакуювалися з міста. По всій території України тривала робота з фіксації доказів щодо заподіяння життю, здоров'ю та шкоди майна наших співвітчизників. Ірпінь у даному випадку - це приклад, бо у нас тут була комендантська година протягом двох тижнів і саме це нам надало можливість ефективно оглянути місце події та провести першопочаткові слідчі дії. Ми оглядали територію всього міста - це майже 12 тисяч гектарів. Огляд розпочався із фіксації загальної картини місця. За допомогою квадрокоптерів здійснено аерозйомку. Із застосуванням аероекіпажів, обладнаних камерами фіксацій відбувся огляд усіх вулиць міста. Для детальних оглядів, місто було розбите на квадрати. Визначено конкретні межі відповідальності кожної групи, всі були залучені до огляду місця подій", - сказала Венедіктова.

Генеральна прокурорка додала, що в Ірпені слідчі оглянули 17535 об'єктів, з них - 70% зазнали пошкоджень.

"Оглянуто 17535 об'єктів, встановлено 885 повністю зруйнованих об'єктів, 2738 - частково зруйнованих, 8651 - поверхнево пошкоджено. Це означає, що понад 70% міста зазнало пошкоджень. Під час огляду нами встановлено 6 місць розташування ворожих позицій. Оглянуто та вилучено 190 вибухонебезпечних предметів, елементів артилерійських снарядів та іншої зброї. Прокурори та слідчі зафіксували застосування ворогом по мирному населенню протипіхотних мін, мінометних мін 82 та 120 калібру, аеробалістичних ракет "Іскандер-М", шрапнельних снарядів, що є порушеннями військових РФ законів та звичаїв війни", - сказала Венедіктова.

Нагадаємо, офіс генерального прокурора України активно працює щодо виявлення державних зрадників.

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