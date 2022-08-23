600 тис. грн "відкату" за допуск до проєктів: посадовців "Київпастрансу" викрили у вимаганні грошей

У межах слідства проведена контрольоване передавання грошових коштів керівнику структурного підрозділу та його заступнику.

Правоохоронці викрили двох посадовців комунального підприємства "Київпастранс" на вимаганні й отриманні 600 тисяч гривень за допуск до проєктів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівнику структурного підрозділу комунального підприємства "Київпастранс", його заступнику та двом посередникам (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, протягом 2021 року керівництво відокремленого структурного підрозділу КП "Київпастранс" прописало умови та уклало з підконтрольним фіктивним підприємством договір підряду на проведення робіт з реконструкції трамвайних колій. Сума договору становила понад 400 млн грн.

"Фіктивний підрядник, не маючи власних потужностей для виконання робіт, уклав договір субпідряду з іншим приватним підприємством на майже 28 млн грн. Субпідрядник роботи виконав, але керівництво структурного підрозділу КП з ним не розраховувалося та заборгувало майже 3,5 млн грн. За погашення цієї заборгованості та отримання «допуску» до інших проектів чиновники вимагали з виконавця робіт 10 % "відкату". Загальна сума неправомірної вигоди становила понад 600 тис грн", - йдеться у повідомленні.

У межах слідства проведено контрольоване передавання грошових коштів керівнику структурного підрозділу та його заступнику, яких затримано. Також правоохоронці затримали двох посередників – директора підконтрольної фірми та довірену особу посадовця КП, який здійснював реєстрацію підконтрольних фіктивних підприємств та управляв ними.

Під час обшуків у робочому кабінеті керівника структурного підрозділу знайдено гранату Ф1, з сейфу вилучено грошові кошти в сумі $20 600.

Нагадаємо, у Житомирській області викрили російського агента, близького до Верховної Ради.

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