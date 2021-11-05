60 тисяч гривень за невзяття під варту: у Києві судитимуть слідчу поліції

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

У Києві судитимуть слідчу поліції, яка за хабар у 60 тисяч гривень обіцяла чоловіку невзяття під варту та допомогу у поверненні раніше вилученого майна.

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно слідчої СВ Голосіївського УП ГУ НП у місті Києва, яка шляхом обману намагалася заволодіти коштами громадянина (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами обвинувачення, співробітниця поліції пообіцяла громадянину за 60 тисяч гривень вжити заходів щодо незастосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, допомогти у поверненні раніше вилученого майна та взагалі уникнути кримінальної відповідальності за ст. 309 КК України.

Поліцейську затримали 19 серпня 2021 року на гарячому під час передачі 60 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, у Кривому Розі за хабарі затримали майже весь відділок поліції.

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