60 кілограмів енергетичних батончиків: як волонтери з Київщини в тилу розгорнули цілий фронт допомоги військовим

Баришівські волонтери з Київщини в тилу розгорнули цілий фронт допомоги хлопцям на передовій.

Вони печуть, варять, роблять енергетичні батончики, відправляють військовим провізію на передову, збирають гроші на автомобілі та плетуть маскувальні сітки. Частина громади майже місяць була в окупації рашистів і попри власні проблеми, люди все одно знаходять можливість допомагати і наближати нашу перемогу.

Про це 18 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

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У селі Перемога десант волонтерів відкриває кулінарний фронт для допомоги українським військовим. Сьогоднішня ціль – приготування енергетичних батончиків.

Вони називають себе бджілками, бо завзято, швидко і смачно готують солодкий десерт. Горіхи, курага, цукати, насіння, сухофрукти, родзинки і ще зо двадцять інгредієнтів перепускають через м’ясорубку. Щоб згодом стати енергетичним батончиком. Такий вітамінний вінегрет миттєво додає сил.

“Хлопці говорили, що тиждень не виходили з під землі і оці батончики їх просто рятували”, - розповідає волонтерка Світлана Кривульська.

У пані Світлани чоловік зараз на фронті. Тому її волонтерство це не лише допомога коханому, а і спроба допомогти та вислухати інших. Більшість з цих жінок пережили жахливий місяць окупації. Знущання, згвалтування, вбивства. Тут кожна історія – людська драма.

Пані Ніна стала відомою на все село, бо вела активну диверсійну діяльність в тилу ворога. Під час окупації села Перемога на її городі рашисти влаштували хованку для танків. А прикриваючись її хатою російські гради обстрілювали українські позиції. Проте жінка боролась з окупантами по своєму.

Поки окупанти з відчаю пили самогонку, відчайдушна жінка крала у них боєкомплекти і ховала, щоб згодом передати українським військовим.

“Щоб менше по нам попало і щоб їм не досталося. Щоб бистріше війна закінчилась”, - згадує мешканка села Перемога Ніна Орленко.

Війна ще не закінчилась, проте переможці продовжують дивувати своєю людяністю. Наталія спромоглася витягнути із окупації не лише свою родину, сусідів, родичів та трьох собак.

Гена і Георг зараз радісно хрюкають, помітивши свою рятувальницю. А п’ять місяців тому люди в білих простирадлах та з білими прапорами на свій страх та ризик йшли пішки через російські блокпости. А в багажниках автівок їхали кролі та поросята.

“Ніхто не має страждати, ніхто не винен що така агресія від людей. І вона також жива душа, як його лишити. Воно ж в нічому не винне”, - каже місцева мешканка Наталія Савченко.

За розповідями і спогадами про жахливу війну волонтери накрутили 60 кілограмів енергетичних батончиків. Їх вже розсмакували українські військові і чекають на нову партію.

Жителі села Перемога після свого звільнення не сидять склавши руки, а продовжують наближати нашу перемогу. І вже скоро настане час, коли і ця перемога стане на своє законне місце.

Нагадаємо, що у Київській області знайшли тіло вбитого росіянами чоловіка.

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