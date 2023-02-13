6 тисяч за 12 квадратів: у Києві здають мініквартиру за ціною повноцінної

В Україні згідно з містобудівними нормами навіть найменша квартира не може бути площею менше 30 квадратів.

У Києві орендодавець здає квартиру за 6 тис. площею лише 12 квадратних метрів. Житло розташоване у віддаленому від центру районі столиці.

Про це пише Obozrevatel.

В оголошенні йдеться, що квартира здається тривалістю від 1 місяця. Частина приміщення огороджена - там розташували санвузол. Навпроти нього - передпокій із місцем для зберігання речей.

"До станції метро Сирець - 20-25 хвилин пішки. Також можна дістатися на транспорті за 10 хвилин до станцій метро Нивки, Святошин", - йдеться в оголошенні.

Додамо, що в кімнаті встановлено невеликий кухонний кут. Там розміщені раковина, пральна машинка, електроплита та електрочайник. Поруч у коридорі також стоїть холодильник. Крім того, у житловій частині приміщення - складений стіл, невеликий диван, ще одна вузька шафа.

Зауважимо, що в Україні згідно з містобудівними нормами навіть найменша квартира не може бути площею менше 30 квадратів.

Нагадаємо, що в Києві пропонують в оренду незвичну квартиру. Вона оформлена у стилі, який в народі прозвали "пшонка-стайл", через надмірну позолоту й ліпнину.

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