5 мільйонів на ялинку, якої немає: у Києві "Укрзалізниця" потрапила в масштабний скандал

5 мільйонів на ялинку, якої немає: у Києві "Укрзалізниця" потрапила в масштабний скандал

Гроші на ялинку виділили, але її так і не встановили.

У Києві прокуратура підозрює розкрадання 5 млн гривень на встановленні новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі. Гроші на неї виділили, але так і не встановили.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Відомо, що "Укрзалізниця" уклала договір на встановлення та прикрашання ялинки в приміщенні вокзалу на сумму близько 5 млн гривень. За умовами договору, вона мала з'явитися не пізніше 17 грудня. Проте після огляду 22 грудня стало відомо, що ялинка відсутня.

Зараз тривають слідчі дії щодо з'ясування усіх обставин кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що у будівлі Міністерства юстиції України прикрасили новорічну ялинку. Лисе новорічне дерево висміяли у Мережі.

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