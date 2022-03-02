"5-хвилинне свято посеред війни": у Києві просто під обстрілами одружились поліцейський і журналістка

"5-хвилинне свято посеред війни": у Києві просто під обстрілами одружились поліцейський і журналістка

За букет були обрізані домашні орхідеї, а обручки молодятам дістались дивом і майже безкоштовно.

У Києві просто посеред війни святкують весілля. Так, 2 березня просто під час обстрілів обмінялися обручками начальник Управління Патрульної поліції Києва Юрій Зозуля та генеральна продюсерка інформаційного мовлення Суспільного мовлення Ангеліна Карякіна.

Про це наречена повідомила у своєму Фейсбуці.

"Україна, за яку ми воюємо - це ЦНАПи та РАСЦи, які надають адмінпослуги посеред війни. Наприклад, оперативно реєструють шлюб журналістки та поліцейського, аби відпустити їх далі працювати", — написала наречена.

"Влаштовуючи 5-хвилинне свято посеред війни", шлюб засвідчив командир поліцейського. За букет були обрізані домашні орхідеї, а обручки молодятам дістались дивом і майже безкоштовно.

Святковий банкет для пари влаштували кухарі польової кухні.

"Це чудові люди, які пригостили шампанським і їжею у перерві між приготуванням наборів для військових та поліцейських", — написала Карякіна.