4 грудня на дорогах столиці очікується ожеледиця – поради Укргідрометцентру для водіїв і пішоходів

4 грудня на дорогах столиці очікується ожеледиця – поради Укргідрометцентру для водіїв і пішоходів

Очікують І рівень небезпечності, жовтий.

Увечері 3 грудня та протягом 4 грудня у Києві очікують замерзання мокрого снігу, що призведе до утворення ожеледиці.

Про заходи безпеки для водіїв та пішоходів нагадали в Укргідрометцентрі.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Крім того, в Укргідрометцентрі нагадали пішоходам, що під час ожеледиці слід бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Водіям також нагадали, що у період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки. Автівки, які будуть заважати дорожникам, евакуюють.

Нагадаємо, перші зимові вихідні, 4-5 грудня, в Україні будуть багатими на опади та холодними. Вночі у деяких регіонах температура опускатиметься до 9-15° морозу.

Негода в Україні: насувається снігова буря з ожеледицею та пронизливим вітром

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