4,5 тисячі за сертифікат про вакцинацію: у Києві на підробках піймали головного лікаря (фото)

4,5 тисячі за сертифікат про вакцинацію: у Києві на підробках піймали головного лікаря (фото)

Послуги коштували від 3 до 4,5 тисяч гривень.

У Києві головного лікаря районної лікарні підозрюють у підробленні сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Керівник медичного закладу вносив недостовірну інформацію до електронної системи eHealth.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Відомо, що злочинну схему організували двоє мешканців Києва і залучили керівників медичних закладів та сімейних лікарів у різних містах України, а також цілий ряд посередників.

Вони щоденно формували та передавали лікарям списки осіб для внесення до eHealth відомостей про нібито здійснення їм щеплення. Дані в подальшому завантажувались до порталу "Дія".

Щомісячно до електронної системи вносилось близько 2 тисяч недостовірних записів. Послуги коштували від 3 до 4,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 3 лютого, заразились коронавірусом 43 778 осіб. Найбільше нових випадків зафіксовано в Одеській, Львівській та Житомирській областях.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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