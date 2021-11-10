-3°С у повітрі та до -5°С на поверхні: мости Києва почали обробляти протиожеледними засобами

Використовують машини для нанесення рідких хлоридів (соляний розчин).
Минулої ночі у Києві температура повітря опустилась до -3°С та сягнула -5°С на поверхні мостів. За таких умов конденсат може викликати ожеледицю. Щоб цього не допустити, дорожники обробляли вночі мости й шляхопроводи протиожеледними засобами.
Про це інформує "Київавтодор".
Зокрема, використали машини для нанесення рідких хлоридів (соляний розчин).
Минулої ночі було залучено 62 одиниці спецтехніки.
Загалом для зимового утримання доріг, мостів, тротуарів й велодоріжок готові 458 одинці основної і 128 додаткової спецтехніки.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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