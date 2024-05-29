28-річний киянин надсилав інтимні фото 8-річному хлопчику, з яким грав в онлайн-гру

Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києі 28-річний зловмисник через комп’ютерну гру познайомився з 8-річним хлопчиком та надсилав йому свої інтимні фото, вимагаючи зробити аналогічні світлини.

Про це пишуть поліція Києва та Київська міська прокуратура.

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Батько побачив в телефоні сина зображення порнографічного характеру. Як виявилося, фото дитині надіслав невідомий через месенджер. Батько одразу ж звернувся до поліції.

Як з’ясувалось, зловмисник познайомився з хлопчиком у чаті популярної комп’ютерної гри, де педофіл видавав себе за однолітка малого. Щоб встановити дружні відносини, він навіть надіслав фото іншої дитини, яке знайшов в Інтернеті.

"Надалі негідник, користуючись необізнаністю та малолітнім віком співрозмовника, вів з останнім розпусні бесіди, надсилав фото порнографічного характеру та вмовив хлопчика зробити власні аналогічні світлини й надіслати йому" – розповідає начальник Подільського управління поліції Юрій Трембіцький.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 28-річний уродженець Івано-Франківщини, який близько п’яти років мешкає у Києві.

Педофіл перебуває під вартою. / Фото: Національна поліція України

Наразі педофіл перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліцейські також перевіряють його причетність до інших ймовірних аналогічних фактів протиправної діяльності.

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