2220-й чи 2222 рік: Кличко розсмішив Мережу новим ляпом у новорічному привітанні

2220-й чи 2222 рік: Кличко розсмішив Мережу новим ляпом у новорічному привітанні

Мер Києва спочатку привітав українців із 2220-м, а потім — з 2222 роком.

Мер Києва Віталій Кличко відзначився черговим ляпом, помилившись з привітанням на 200 років. Під час своєї промови він привітав усіх спочатку із 2220 роком, а потім — з 2222-м.

Відео конфузу очільника столиці з’явилося у Мережі.

Мер спочатку привітав українців із 2220 роком. Зрозумівши, що помилився, Кличко зробив кілька спроб правильно прийдешній назвати рік, але безуспішно.

"З гарним настроєм зустрічаємо новий 2200 рік (пауза — Ред.), 2222 рік", — сказав він.

Віталій Кличко привітав киян з новим 2222 роком

Зазначимо, що це далеко не перший ляп мера Києва. На початку грудня Кличко запевнив жителів столиці, що дорожні служби готові до зими і будуть "посипати дороги снігом".

Пд час одного із брифінгів мера Києва підвели слова "після" та "сенсаційні". Перше в нього перетворилося на непристойне "п*ська", а от друге ніяк не вдавалося вимовити.

Зазначимо, що сам політик з гумором ставиться до своїх конфузів. Він навіть видав книжку зі своїми смішними цитатами.

Читайте також:

Раніше ТСН.ua підготував тест із найпопулярнішими конфузами мера Віталія Кличка.

Також ТСН.ua в одному матеріалі зібрав найцікавіші ляпи політиків.