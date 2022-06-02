22 млн збитків бюджету: у Києві судитимуть комунальників та директора "Київкінофільм"

Комунальники склали незаконний акт і заявили, що користатися приміщенням нібито неможливо.

У Києві судитимуть посадовців Департаменту комунальної власності та директора КП "Київкінофільм". Вони склали акт, який не передбачений законодавством, і нанесли збитків бюджету на понад 22 мільйони гривень.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Так, у 2019 році перший заступник начальника департаменту та директор КП уклали з приватним товариством трьохсторонній договір щодо оренди приміщень кінотеатру "Київ" площею понад 7 тисяч квадратних метрів на вулиці Великій Васильківській. Орендна плата становила 2,1 млн гривень без урахування ПДВ за базовий місяць.

Виплати у повному обсязі здійснювалися з червня по листопад 2019 року включно. Однак у подальшому орендар звернувся до департаменту з проханням перевірити стан будівлі кінотеатру.

Також читайте У Києві розпочали реконструкцію житлових будинків, які постраждали через обстріли

У зв’язку з цим, директор департаменту створив комісію, яка вже наступного дня склала Акт про зупинення виконання сторонами своїх зобов'язань по договору оренди в частині нарахування та сплати орендної плати через неможливість використання орендарем приміщень кінотеатру.

"У ході досудового розслідування встановлено, що складення вказаного акту не передбачено чинним законодавством, а порядок вирішення спорів в частині придатності об’єкта оренди до використання за цільовим призначенням відноситься до компетенції суду", - повідомили в прокуратурі.

Крім того, згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної експертизи приміщення кінотеатру повністю придатне на теперішній час для експлуатації за цільовим призначенням - організації кінопоказів. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, у Києві поліцейські викрили точку збування наркотиків, замасковану під магазин брендового одягу та взуття. Судячи з опублікованих фото, це Werare на вулиці Тарасівській.

Від першого червня в Києві відкривають комунальні дитячі садочки

Читайте також: