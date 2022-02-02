20 тисяч за герб СРСР: у Києві відомий магазин одягу випустив сережки з радянською символікою (фото)

20 тисяч за герб СРСР: у Києві відомий магазин одягу випустив сережки з радянською символікою (фото)

Вони нагадують герб СРСР. Але замість серпа та молота в центрі зображена п'ятикутна зірка.

Відомий магазин одягу українських дизайнерів у Києві випустив сережки з радянською символікою, забороненою в Україні. Прикрасу продають майже за 20 тисяч гривень.

Про це свідчить асортимент на сайті.

На моделях у новій колекції представлені великі сережки жовтого кольору. Вони нагадують герб СРСР. Але замість серпа та молота в центрі зображена п'ятикутна зірка. Нижче вказано бренд.

"Легкі двосторонні сережки з зіркою та логотипом. Ручна робота", - йдеться в описі до товару.

bren.ua

На сторінці магазину в Instagram користувачі обурилися.

"Зовсім ***нулися. Нормальний же бренд був", "Сором", "А в чому ідея?", "Крім того, що це радянська символіка, ніхто не помічає, що це відверто якийсь сувеніроподібний несмак?" - написали під фото з сережками.

Зазначимо, що в Україні заборонено виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки тоталітарного режиму.

Редакція ТСН.ua намагалася звернутися до магазину за коментарем щодо продажу сережок із забороненою символікою. Але на сайті не вказано жодних контактів. Телефони, які ми знайшли в Мережі, не відповідають.

Нагадаємо, що у Миколаєві викладачеві інституту права Національного університету "Одеська юридична академія" Сергію Шубіну оголошено догану за антиукраїнські висловлювання у соцмережі. Професор у коментарях під своїм дописом назвав українську мову "блювотою".

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