20 тисяч іграшок і висота 31 метр: якою буде новорічна ялинка в Києві

20 тисяч іграшок і висота 31 метр: якою буде новорічна ялинка в Києві

Над ялинкою підніматиметься купол у вигляді зоряного неба.

Головна ялинка країни цього року буде штучною, за інформацією ЗМІ. Її висота складе 31 метр.

Про це пише "Сегодня".

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Іграшки для ялинки в Києві виготовляють на підприємстві у Львівській області.

"У цьому році ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна - 8 сантиметрів в діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% - червоного кольору, і 25% - золотого. За обсягом - це ціла фура іграшок. Приблизно, через тиждень їх привезуть до Києва", - повідомляє президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

За його словами, іграшки будуть пластиковими, а на ялинці їх розмістять точково. Буде здаватися, що дерево оповите бісером.

Над ялинкою підніматиметься купол у вигляді зоряного неба з гірлянд теплого кольору.

"Колірна гамма постійно буде змінюватися і розходитися в сторони від ялинки. Її в цьому році ми зробимо пишною, більше минулорічної по ширині на три метри, причому по всій висоті", - додає він.

Нагадаємо, у Києві на Софійській площі розпочали підготовку до новорічних свят. Адміністрація Києва та організатори головної ялинки України вже затвердили концепцію новорічно-різдвяного проєкту.

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