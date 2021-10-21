20 тисяч іграшок і висота 31 метр: якою буде новорічна ялинка в Києві

Над ялинкою підніматиметься купол у вигляді зоряного неба.
Головна ялинка країни цього року буде штучною, за інформацією ЗМІ. Її висота складе 31 метр.
Про це пише "Сегодня".
Іграшки для ялинки в Києві виготовляють на підприємстві у Львівській області.
"У цьому році ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна - 8 сантиметрів в діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% - червоного кольору, і 25% - золотого. За обсягом - це ціла фура іграшок. Приблизно, через тиждень їх привезуть до Києва", - повідомляє президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.
За його словами, іграшки будуть пластиковими, а на ялинці їх розмістять точково. Буде здаватися, що дерево оповите бісером.
Над ялинкою підніматиметься купол у вигляді зоряного неба з гірлянд теплого кольору.
"Колірна гамма постійно буде змінюватися і розходитися в сторони від ялинки. Її в цьому році ми зробимо пишною, більше минулорічної по ширині на три метри, причому по всій висоті", - додає він.
Нагадаємо, у Києві на Софійській площі розпочали підготовку до новорічних свят. Адміністрація Києва та організатори головної ялинки України вже затвердили концепцію новорічно-різдвяного проєкту.