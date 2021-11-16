20 гривень за проїзд у метро та громадському транспорті Києва: скільки платитимуть пасажири та як економити

20 гривень за проїзд у метро та громадському транспорті Києва: скільки платитимуть пасажири та як економити

Нові тарифи на проїзд можуть набрати чинності від 1 січня.

Від 1 січня 2022 року в Києві може суттєво здорожчати проїзд у громадському транспорті. Разова поїздка у метро, комунальних автобусах, трамваях та тролейбусах може зрости в два з половиною рази - до 20 гривень.

Про це 16 листопада повідомляє Київська міська державна адміністрація. Там зазначають, що поки що тривають громадські обговорення нового тарифу й він остаточно не затверджений.

"Столиця вимушена підвищити вартість проїзду в комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка", - зазначили в КМДА.

Як зекономити на вартості проїзду в громадському транспорті Києві від 1 січня 2022 року:

Для власників "Картки киянина" проїзд коштуватиме 12 гривень, незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

проїзд коштуватиме 12 гривень, незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг). Під час купівлі одночасно 50 поїздок (електронний квиток) тариф зменшується на 5 гривень - одна поїздка коштуватиме 15 гривень, а всі 50 поїздок - 750 гривень. Загальна економія за придбання 50 поїздок - 250 гривень.

Під час поповнення електронного квитка на меншу кількість поїздок також діятимуть знижки.

Можна буде придбати місячні проїзні квитки зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 гривні залежно від типу проїзного.

Залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються від моменту активації: на 24, 48 та 72 години.

У КМДА уточнили, що "місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення".

Водночас "наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн (тариф на купівлю від 50 поїздок - ред.) і деякий час користуватися транспортом за старими цінами".

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