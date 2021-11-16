20 гривень за проїзд у метро та громадському транспорті Києва: скільки платитимуть пасажири та як економити

Нові тарифи на проїзд можуть набрати чинності від 1 січня.
Від 1 січня 2022 року в Києві може суттєво здорожчати проїзд у громадському транспорті. Разова поїздка у метро, комунальних автобусах, трамваях та тролейбусах може зрости в два з половиною рази - до 20 гривень.
Про це 16 листопада повідомляє Київська міська державна адміністрація. Там зазначають, що поки що тривають громадські обговорення нового тарифу й він остаточно не затверджений.
"Столиця вимушена підвищити вартість проїзду в комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка", - зазначили в КМДА.
Як зекономити на вартості проїзду в громадському транспорті Києві від 1 січня 2022 року:
- Для власників "Картки киянина" проїзд коштуватиме 12 гривень, незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
- Під час купівлі одночасно 50 поїздок (електронний квиток) тариф зменшується на 5 гривень - одна поїздка коштуватиме 15 гривень, а всі 50 поїздок - 750 гривень. Загальна економія за придбання 50 поїздок - 250 гривень.
- Під час поповнення електронного квитка на меншу кількість поїздок також діятимуть знижки.
- Можна буде придбати місячні проїзні квитки зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 гривні залежно від типу проїзного.
- Залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються від моменту активації: на 24, 48 та 72 години.
У КМДА уточнили, що "місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення".
Водночас "наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн (тариф на купівлю від 50 поїздок - ред.) і деякий час користуватися транспортом за старими цінами".
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